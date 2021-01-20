趣一趣│4歲可愛妹跟媽咪整蛋糕沖咖啡　翻白眼扮鬼臉樣笑爆網民

女兒是媽媽的貼心小棉襖？日本北海道小女孩「Tomo」自小跟媽媽在廚房工作，年僅4歲便學會如何手沖咖啡，還會協助製作多種甜品和糕點。不少網民看過母女倆的廚房日常照後，紛紛表示畫面好有愛，又指單看「Tomo」吐舌頭、翻白眼的模樣，便很有喜感，連帶生活煩惱也通通忘掉。 （Instagram帳號「___okinu」）