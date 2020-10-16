紀錄片揭飛機餐難食之謎：廚師專登唔調味？原來唔止氣壓嘈音影響

但凡坐過飛機的朋友基本都有一個共識，那就是飛機餐不好吃。以至於許多乘客寧願選擇餓到下飛機。機票那麼貴，為什麼飯菜卻難獲好評呢？要解開這個謎團我們首先就要知道究竟是哪些原因會影響飛機餐的質量。

原來係故意零調味？就算幾好味都會打折扣？一個圖輯解開飛機餐「難食」之謎：

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首先，嗅覺與味覺失靈。當我們在享用飛機餐的時候，一般都是飛機已經進入到了平穩飛行的階段。飛機主要是在萬米左右的平流層飛行，在這一高度，艙內氣壓驟降，人們的味覺和嗅覺也就受到了嚴重的影響。味道其實是味覺和嗅覺的組合。當你把食物放進嘴裡時，它散發出的氣體會通過鼻咽部向上傳導到鼻部的嗅覺受體，這樣人就有了美食的全部感受。

但隨著海拔的升高、壓強加大不但會降低味蕾的敏感度，而且還會導致黏膜腫脹，堵住這條通道，所以我們對氣味的感知就會失靈。此外，這個時候機體內的平均濕度低於12%，比沙漠還要乾燥，大腦檢測氣味信號的能力也會降低，所以我們就很難捕捉到食物當中所有的味道了。

其次，嘈雜環境的干擾。吃飯有的時候是受到環境影響的。當人們在優雅、安靜的環境中用餐的時候往往會更加注重享受美食的味道。科學研究，食物在安靜時吃起來會更甜、更鹹，更能體現出食材本身的滋味。但在嘈雜的環境中品嚐食物時，聲音的干擾不僅會讓人心煩意亂，更會讓人感受不到美食與唇齒合奏出的動人旋律，甚至會嚴重影響人們對酥脆、柔糯、軟爛的感知度，從而降低人們對美食的感受和興趣。飛機艙內的環境音一般為85分貝，已經和嘈雜的酒吧沒有區別了，在這樣的環境當中還談什麼享受美食應有的滋味呢？

延伸閱讀：早前亦有位台灣「飛機餐專家」將自己食過的無數飛機餐一一晒冷，並且分析飛機餐「難食」的原因（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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還有二次加熱的影響。二次加熱是導致飛機餐難獲好評的又一要因。因為二次加熱後的食物水分會被蒸發掉很多，所以本身的味道就會變得很淡。就像是我們頭一天做好的飯菜，第二天拿到單位用微波爐加熱的道理一樣。當然也許會有人問，為什麼飛機餐要第二次加熱呢？難道不可以當下做好，然後再拿上飛機嗎？答案是不可以。因為飛機首先要考慮的不是航餐味道的問題，而是安全係數的問題。數百份高溫的餐食在運輸、儲存上都是巨大的隱患。

另外，還有一個奇怪的現象不知道大家發現了沒有？就是不論什麼飛機餐，裡面的蔬菜都幾乎沒有任何味道。這又是為什麼呢？因為如果一旦給蔬菜調味，那麼進行二次加熱的時候不僅會造成營養流失，而且還很可能會滋生一些不利於身體健康的毒素，所以所有飛機餐都不會給蔬菜部分進行調味，而是僅僅給乘客提供鹽、胡椒等小調料包。大家覺得航餐不好吃，廚師也覺得航餐不好做。

畢竟機艙環境中食材不多、烹飪方法受限，飛機餐製作的難度真的很大，一位「天廚」說「做飛機餐，就像在一個嚴格劃定範圍的台子上舞蹈，手腳不能出邊界，還得要把舞蹈跳到最好。」雖然難度擺在這裡，但有一支航食團隊還是加足馬力，迎難而上。他們在肉、飯、菜的比例上力圖精準地做到最科學合理的配置。他們知道航餐飯菜味道寡淡的原因，但為了大家的健康，絕不會靠多放鹽來加重口味。

未來，這支航食團隊的肩上將會承擔起巨大的壓力，他們每天將會送50000份餐食到一座當代奇蹟之中。當然，除了責任，他們更以此為一份殊榮。因為這是一座歷時16年選址論證，4年建設，總參建人數超過10萬人的超級工程，它的名字叫做——北京大興國際機場。大興國際機場，首都的「新國門」。從空中俯瞰，古銅色的樓體就像一隻騰空飛翔的鋼鐵鳳凰。

一部三集的紀錄片《大工告成——北京大興國際機場》以百日倒計時的方式記錄了這只鳳凰從「建築」蛻變成「機場」的全過程。從管道系統到模擬旅客，從淨空工作到能見度試飛，從停機坪散熱到機場消防，從行李分揀系統到保潔團隊的訓練，層層解秘大興國際機場的智慧高度和神奇歷程。片中以不同崗位、不同戰線的代表作為主人公，用每一個平凡崗位、平凡人的故事，來述說這個複雜精密、神奇的重大工程，向世界表達著中國方案、中國智慧和中國的創新力量。

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