德州媽媽沒有崩潰｜疫情下與子女困獸鬥　睇少5分鐘屋企變水塘

【德州媽媽沒有崩潰】編按：疫情下父母與子女相處時間多了，彼此磨擦也會增加。居於德州育有兩名子女的台媽，以與其他媽媽分享育兒苦與樂為己任，當中最令人崩潰的是幼子兩次在家玩水的可怕經歷。

幼子只離開了作者視線範圍5分鐘，便將屋企變成水上樂園。（時報提供）

我一分鐘沒看著孩子，他就去縱火了

我家的真實版本是：我十分鐘沒看著孩子，他就去縱水了。

這樁育兒恐怖故事，我至今想起來還是頭皮發麻。

某個週六早晨，為了讓我多睡一下，貼心的老楊先起來帶孩子，他準備好早餐後，上樓叫我起床。

此時，他把神獸兄妹單獨留在樓下。

老楊來叫我時，不知天高地厚、水能把家裡淹多深的我，還賴床的說：「再讓我睡五分鐘。」

等到下樓時，我跟老楊站在樓梯上嚇得說不出話來，賊粒拉出廚房的水龍頭往天花板沖，開放式的廚房、餐廳、客廳全濕成一片水鄉澤國，廚房的早餐、餐廳的電腦、客廳的沙發都泡水，而主事者賊粒，正開心到不行的踩著水花。

然而這個故事，恐怖到最高點的部分，是隔天又發生了一樣的事。

這次只離開五分鐘、米米還急急忙忙地來告狀，當我邊拖地、天花板的水邊滴滴答答落在我頭上時，我突然忍不住哭出來。

是我們膽大包天，竟然敢再讓賊粒離開我們視線，是我們教導無方，我跟老楊開了第N次沉痛的教養檢討大會。

（以上是《德州媽媽沒有崩潰：早安！今天又是被迫營業的一天》的內容節錄）

書名：《德州媽媽沒有崩潰：早安！今天又是被迫營業的一天》，作者：Mumu（時報提供）

作者簡介：Mumu

1988年生，婚前是一位唸文學與藝術的科班文藝女青年，婚後與先生定居美國，生完小孩後被勞改成厭世媽媽。育有神獸兄妹-破壞王賊粒與吃貨米米。

在2020年疫情期間，跟孩子們困在家裡被逼入絕境，用古典西洋名畫二創出〈厭世媽媽哏圖〉而引起熱烈迴響。擅長苦中作樂、現階段致力於勸導大家不要高標化母職。

出版社：時報出版

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