天生無腿仍堅持「走」過紅地毯　菲律賓新娘只想「一切都很完美」

菲律賓宿霧市（Cebu）女子巴博爾（Rosie Babor）天生沒有雙腿，但她未有因此怨天尤人，反而樂觀積極面對人生。本月5日，巴博爾與交往3年的男友佩雷斯（Mario Perez）結為夫婦，婚禮當日她拒絕以輪椅代步，堅持單手捧花撐過紅地毯，畫面令人動容。

巴博爾當日穿上一套特別訂造的白色婚紗，左手拿著花束，用右手支撐保持平衡，緩緩「走」過紅地毯，與在等待她的新郎佩雷斯同展現幸福笑容。

網民形容畫面令人動容，留言稱「這是個多麼鼓舞人心的故事！希望兩位未來一直幸福下去」、「看到新娘喜形於色，實在叫人非常感動」、「我感到世間仍充滿愛」。

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受防疫措施影響，巴博爾和佩雷斯要多次更改婚期，且只能邀請有限的賓客出席婚禮。巴博爾說：「我希望婚禮的一切都很完美，所以我必須走過紅地毯，克服這困難令這一天變得更特別。我堅持靠自己的力量是因為我想告訴所有人，我的人生就是這樣走過來的，這個婚禮上的困難對我來說不算甚麼，未來的路我也會堅持下去。」

巴博爾與佩雷斯的好友蘇瑪雁（Arvin Sumagang，音譯）表示，很高興兩人戀情終可開花結果，巴博爾實現「每個女孩的夢想」走在紅毯上，「我很高興他們能找到彼此，婚禮能順利舉行，他們的愛情故事確是鼓舞人心。」