趣一趣│家中倉鼠特工上身爬牆逃走　網民錯重點：屁股好結實！

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倉鼠體型嬌小，但未必沒有強勁肌肉。日本神奈川一隻小倉鼠「Kuro」早前在逃家時大顯身手，不單徒手沿着牆角向上爬，還意外露出其結實屁股。雖然「Kuro」最終逃跑失敗，但不少網民笑言牠有特工身手，還錯重點地讚賞其屁股肌肉厚實，紛紛惡搞改圖，效果搞笑。(Twitter帳號「mx1h」)

日本有倉鼠爬牆逃走，敏捷身手意外引起網民熱議。(Twitter帳號「mx1h」圖片)

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