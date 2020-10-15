【旅遊氣泡】網民6個不想去新加坡的原因　但因一個理由都會去

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【旅遊氣泡／新加坡／香港／新冠肺炎】閉關多月，終於可以衝出香港？商務及經濟發展局長邱騰華今日（15日）宣布，與新加坡就雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則協議，兩地旅客只需接受認可的病毒檢測並呈陰性結果，就可以不受限制地往來兩地。對於新加坡成為第一個「旅遊氣泡」國家，很多人都表示不感興趣，認為「同香港一樣去嚟做咩」，但亦有人指無選擇之下都是一個好選擇。

港府10月15日宣布，與新加坡就雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則協議。（GettyImages）

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政府公布與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則協議，意味於可見將來在毋須接受強制檢疫下，可以離港旅行，為旅遊愛好者帶來佳音。不過新加坡似乎不是很多人的理想之地，本文就盤點出網民6個不想去新加坡的原因▼▼▼

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不過所謂各花入各眼，雖然新加坡劣評如潮，仍有不少人表示有興趣前往，不但可以去環球影城，亦有多款地道美食，如斑蘭蛋糕、正宗海南雞飯等。另有網民稱，「最正一定係搭新加坡航空睇空姐」，又指「無得揀之下都會去啦！」

按圖即睇哪4個條件才可免檢疫在當地自由走動▼▼▼

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