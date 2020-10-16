水泉澳山澗驚見大媽全裸浸浴　刷身搓毛巾　阿伯路過照取溪水

秋高氣爽，最適合到郊外山徑走走，不過近日一條在社交網絡瘋傳的影片，卻嚇壞行山友！片中所見一名肥胖大媽全身赤裸坐在山澗旁，其後更下水浸浴，面對鏡頭都無所畏懼，大膽的行為令人傻眼，但最令網民震驚是，大媽浸浴時旁邊竟有伯伯駐足觀看，另有路過的阿伯從容不迫拿着容器取溪水。

片中所見一名肥胖大媽全身赤裸坐在山澗旁，其後更下水浸浴。（影片截圖）

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有網民在facebook群組分享片段，據知事發於水泉澳邨後山位置，片中一名盤髮大媽赤裸裸地坐在山澗的小梯級，身旁有不少容器，旁邊還有一名穿藍衫的伯伯駐足觀看，但沒有露出任何驚訝的神情。

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大媽其後更將全身浸在水中，並開始沖刷身體，行為如入無人之境，即使察覺到有人正在舉機拍攝，仍然毫不理會，繼續享受浸浴時光。大媽浸浴期間，還有其他人拿着一桶桶水經過，懷疑是專門上山取水回家飲用。

影片令一眾網民嘩然，有人批評大媽行為缺德，污染清泉，「佢當咗自己係楊貴妃浸華清池呀？」，直言如果行山時見到此情此景，「成世嘅心理陰影」，又質疑其他人怎會繼續取水回家飲用，「飲大媽啲沖涼水？」。

做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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