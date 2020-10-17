洗頭別回頭看？台女沖涼彎身驚見多對腳　母：姊姊前兩天就跟着你

沖涼時如果發現有人站在浴屏外向你揮手，相信一定會被嚇破膽。YouTube頻道「迷上癮」講述一個發生在浴室的靈異故事，主角更因為看了不該看到的東西，需要付上沉重代價。

小月一邊洗頭，一邊想起小時候有關洗頭的傳說。（影片截圖）

小月今天比平常晚一點洗澡，走進浴室，關上玻璃浴屏，放滿一缸熱水，霧氣在整個浴室瀰漫。她在浸浴前習慣先沖身及洗頭，她一邊洗頭，一邊想起小時侯很害怕的洗頭妖怪，據說他會從後幫你洗頭，如果你轉身看他的臉，就會憤怒地將你變成泡沫，嚇得童年時期的小月常忍痛張着眼洗頭。

此刻彎着腰洗頭的小月，突然感到不安，覺得有人在背後望住她，而現已長大成為高中生的小月，照理不會再驚傳說中的洗頭妖怪，但她今天仍感到特別不安，趕緊沖去頭上的泡沫，慢慢轉身偷看，咦，發現並沒有人，原來是自己嚇自己，於是傻笑着準備沖身，當她站直身子時被眼前影像嚇呆了，玻璃浴屏外出現一個模糊不清的人影，對方正望着她。

小月沖涼時被眼前影像嚇呆了，玻璃浴屏外出現一個模糊不清的人影，對方正望着她。（影片截圖）

小月想到父母正在睡覺，不會有其他人進入浴室，不禁心中發毛，顫抖地問對方「誰啊？」，結果對方很興奮地向她揮手，令她全身起雞皮疙瘩。後來門外的人影不再揮手，要是對方開門走進來，她也一點辦法也沒有，內心的緊張感加上熱氣騰騰，小月感到一陣暈眩，但她堅持扶着牆壁直至回復視野。待那個人影消失後，小月的雞皮疙瘩並未減退，因為她看到玻璃浴屏竟被打開了，嚇得她動彈不得，但她環顧四周確認沒有人後，突然身後又傳來「啪嚓」一聲，戰戰兢兢地慢慢轉頭探看，發現只是洗頭水樽掉在地上。

小月俯身想拾起洗頭水樽時，眼前出現了一雙腳，她立即想到是那個人影跑進浴屏內，害怕得全身僵住，不敢向上望，只見對方的膝蓋開始慢慢彎曲，猜想對方是否想要看她的臉，再想到小時候的洗頭妖怪傳說，一但被「他」看到臉便會......此時小月失去了知覺。

小月彎腰撿瓶子時前方出現一雙腳，對方的膝蓋還開始慢慢彎曲，嚇得她不敢再動。（影片截圖）

隔天早上小月被母親叫醒，才知自己在浴室暈倒，並將所有奇異經歷一五一十告知母親，母親聽後露出詭異的笑容，並說：「那是姊姊啊！我一直叫她不要鬧着玩。」母親更說前兩天她就跟在小月身後返回睡房，又曾避在睡房衣櫃內，小月心中充滿疑惑，她根本沒有姊姊，害怕到大哭起來，叫母親不要再說，但母親繼續：「誰叫你一直欺負她，現在把她弄哭了」，小月才發現母親的視線投向她身後，她感覺到有東西從後撥弄她的頭髮，身後從大門傳來聲音：「我回來了」，轉頭發現母親正從玄關走進來，她再轉頭望向與她談說話的人…...她便突然失去意識。

此時，小月醒來發現自己正躺在醫院，母親見她醒了便緊緊抱着她，哭着說太好。小月後來才知自己三日前被送到醫院，母親在浴室發現她時，雙手掩着臉在地上一邊打滾，一邊喊着「臉」……到底當時她看到什麼，現已想不起來，但一定是看到不該看的東西，並且為此付上慘痛代價，就是失去了一隻眼的視力。