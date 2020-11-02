小四女童突然性早熟？台媽膠樽當水壺用惹爭議　專家以科學闢謠

在低薪高壓的時代下，省吃儉用已成為一種生活態度，但小心染上一身病。台灣一名媽媽主訴就讀小四的女兒在某次發燒後，聽從醫囑要多喝水，卻是惡夢的開始，她久未復發的異位性皮膚炎竟開始發作，猛抓狂摳導致皮膚爛掉，就醫也找不出原因。媽媽懷疑是「喝水」惹禍，帶著「水壺」來到診間，竟讓當地腎臟科醫師看傻眼。

↓↓↓飲啖水也能惹出禍？台媽：「白開水為何會造成異位性皮膚炎？」當地醫生一看傻爆眼↓↓↓

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台灣腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享，曾遇到一名就診看高血脂的30多歲媽媽，看診時順道問醫師「喝水會不會讓小朋友異位性皮膚炎再發作惡化？」接著分享自己就讀小四的10歲女兒，從小受異位性皮膚炎所苦，但上了小學後鮮少發作，一年前因泌尿道感染發燒，聽從醫囑要多喝水，隨後皮膚炎又復發，讓她想不透「白開水為何會造成異位性皮膚炎？」

洪永祥請媽媽下次回診將女兒喝的水及水壺一起帶來，一週後女兒先走進診間，邊走邊抓，細嫩的皮膚因為異位性皮膚炎抓得爛爛的。接著發現她身上揹著「喝過的膠樽」裝水，且一年以來都用它當水壺，節省的媽媽還買背帶和扣環扣住，方便女兒攜帶，卻讓醫師看了直搖頭。

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洪永祥解釋，一般膠樽最多使用一週，若長期使用同一個膠樽，過程中恐會不斷溶解出化學物質，導致孩童喝下含有化學成份的水。而這位女童的異位性皮膚炎和性早熟可能就和長期接觸這些化學物質有關。

洪永祥千交代萬拜託該名媽媽，購買水壺的錢別省，遠比不上這一年帶女兒看診的掛號費，提醒她要更換安全有保障的水壺，女兒的異位性皮膚炎再也沒發作，「她現在發現該省的時候省，不該省的真的不要亂省，否則影響到健康真的得不償失。」

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該說法也在網路瘋傳，加州大學舊金山分校醫學院教授林慶順指出，民眾憂心提到膠樽（PET）會溶出「銻」塑化劑等化學物質，但遍查文獻，根本沒有這項說法，膠樽（PET）不只在生產過程中，不會添加塑化劑，也不含雙酚A、鄰苯二甲酸鹽、戴奥辛、鉛、鎘或內分泌干擾物，更是安全塑膠容器，世界各地的衛生機構已經確認，平均不到1 ppb，對健康沒有影響。

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