女子相睇帶23親友又食又拎2萬埋單　單身男拒找數速遁　結局超慘

如果一直沒有對象，不少人會考慮相親以尋找下半生的幸福。不過內地1名男子於相親的時候，女方早已說明要求男子請客，到見面的時候竟然看到女方帶來足足23名親朋戚友。男子得知賬單高達近2萬元人民幣（下同，約2.3萬港元）時就關上手機再偷偷溜走，令女方及親友大罵「小器」，雙方最後同意AA制，但女方被親友「走數」，結果自己要支付大部份費用，自食苦果。

內地男相親時驚見女方有多達23名親友，即連同男女雙方有總共25人，相信陣容與經典劇集《真情》差不多。（資料圖片）

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來自浙江的小劉（化名）今年29歲，一直因為工作忙而沒有女朋友，他的媽媽十分着急所以就為他安排了幾場相親。其中一場的女方，早在見面之前就已經預先要求小劉請客，但當日女方到場時竟然帶來多達23名親戚朋友，之後女方才表示，這是為了測試小劉的胸襟。眾人吃飽飲醉之後，小劉到櫃台結賬，發現賬單竟然達到1.98萬元，令小劉火冒三丈，決定直接「鬆人」，並關上手機令女方聯絡不到他。

小劉看到賬單高達2萬元，就決定走數閃人。（GettyImages）

當時女方因為小劉已經逃去無蹤，所以只能自己先付款。雙方最後就賬單的問題討論，女方願意AA制，不過小劉只會支付他房間內的兩圍，即4,398元（約5,096港元），餘下的15,402元（約17,850元）就由女方自己承擔。當時女方的親友亦一度批評小劉「太惡心了」，亦有人說他們只吃飯甚至連酒都沒有飲，「憑什麼要花這樣多錢」，但亦有人決定付款。

不少網民都認為事件責任在於女方，小劉根本不需要支付數千元：

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