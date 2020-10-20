《鬼滅之刃》日本票房3天收46億円破紀錄　「炎柱」陣亡勁吸觀眾

【《鬼滅之刃》劇場版無限列車篇／日本票房】日本漫畫《鬼滅之刃》動畫化後升上「神壇」，近日在日本上映的劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》亦大受歡迎，短短3天勁收逾46億日圓（港幣約3.4億元），打破了日本電影史上票房紀錄，風頭一時無兩。究竟46億日圓是什麼概念？《鬼滅之刃》的「全票房之呼吸」又有多厲害？以下數據圖一一話你知。

（《鬼滅之刃無限列車篇》宣傳片截圖）

《鬼滅之刃無限列車篇》劇場版於10月16日在日本上映，短短3天票房錄得逾46億日圓（港幣約3.4億元），走勢相當凌厲。46億日圓是什麼概念？就是比之前同期稱霸的日本動畫電影《天氣之子》多近2倍，而日本票房史上累積最多的《千與千尋》，雖然累計多達308億日圓（港幣約23億元），但首周票房亦只有2.2億日圓（港幣約1600萬元）。

如果《鬼滅之刃 無限列車篇》票房後勁持續，可能有機會問鼎日本票房史上最高電影票房。

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至於香港，要等到11月12日才上映《鬼滅之刃 無限列車篇》。

盤點《鬼滅之刃 無限列車篇》必睇位

《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場版講述主角竈門炭治郎為了找出方法讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入了「鬼殺隊」，與同期隊員我妻善逸和嘴平伊之助到「無限列車」調查多人失蹤事件，鬼殺隊最強劍士「柱」之一的「炎柱」煉獄杏壽郎亦會登場，與「十二鬼月」下弦之壹魘夢展開《鬼滅之刃》其中一場經典戰役，結局相當感人。

《鬼滅之刃 無限列車篇》必睇位▼▼▼

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