趣一趣│喵星人出賣肉身變「貓鍵盤」　奴才手指輕敲貓身超療癒

撰文：夏洛特
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若喵星人霸坐鍵盤，該如何是好？日本有貓奴索性將主子當成鍵盤，不斷用手指輕輕敲打對方的身體，藉此來一段「吸貓時間」。不少網民看後紛紛留言指畫面好治癒，笑言如果上班有「貓鍵盤」在手，可以加強工作效率。（Twitter帳號「m_s_iin」）
日本有貓奴將主子當成鍵盤，不斷用手指輕輕敲打對方的身體。（Twitter帳號「m_s_iin」影片截圖）
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