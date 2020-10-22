低頭族小心！落樓梯玩電話　女子踩「空氣梯級」衝落20多級險毀容

低頭族玩電話注意！現代人機不離手，但下樓梯仍低頭玩手機，很容易花式仆跌。安徽一名女子日前在地鐵站下樓梯時，在高高梯級上仍低頭玩手機，誤踩「空氣樓梯」，一個失足向前方仆倒，跌勢不止下最後大字形、面朝地飛撲到地下，前後衝下20多級，導致面部受傷，網民大嘆看着都痛「摔破相要後悔一輩子」。

女子走落地鐵樓梯時低頭看手機。（央視截圖）

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停下來看手機當然沒問題，但行路甚至乎下樓梯還在看，就可能發生慘劇。央視報道，10月17日安徽合肥一名女子在地鐵3號線圖書館站內，下樓梯時突然衝落20多級重摔地面，回看閉路電視發現她下樓梯時正低頭看電話。

從影片所見，穿粉紅色衣服的女子低頭看電話時，腳一伸出踏空，失去平衡下衝落樓梯，她勉強轉往左避開前面的女人，但跌勢不止下，最後大字形面朝地飛跌摔落地下，還滑行了一會才停下來，附近的民眾即上前查看，地鐵職員也趕至替女子急救及報警。

女子隨後送院救治，幸好檢查後發現只是面部受傷較嚴重，身體其他地方無大礙。網民看完影片紛紛「隔住個mon」嗌痛，但也稱她有刻意避開了前面的阿姨，但亦批評這樣玩電話有可能撞到其他人。

（綜合）