網民眼中最屈機公屋　坪石邨2分鐘到港鐵　沙田屋邨泳池媲美私樓

【公屋 / 坪石邨 / 乙明邨】人人都想「上車」，但不是人人都上到車，公屋或成另一出路！有網民在討論區發帖，指彩虹坪石邨可能是公屋中「最屈機」，包括交通方便、旺中帶靜，不過其他巴絲打不予認同，指不少屋邨都是鄰近港鐵站或大型巴士站，不覺得坪石邨有何特別之處，更列舉更多「比私樓更屈機」的屋邨。

有網民在連登討論區以「公屋嚟講，坪石邨係咪最屈機？」為題發文，指坪石邨交通方便，2分鐘到達港鐵彩虹站，又旺中帶靜。（資料圖片）

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該網民在連登討論區以「公屋嚟講，坪石邨係咪最屈機？」為題發文，指坪石邨交通方便，2分鐘到達港鐵彩虹站，又旺中帶靜「冇嘢輸」。不過有網民就認為坪石邨的中空設計差劣，「全幢樓都知你做緊乜，又易跳樓」，並指很多公屋都是鄰近港鐵站，「元州邨、樂富邨、黃大仙邨又點計？」，有網民則列舉不同地區更屈機的公屋。

網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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