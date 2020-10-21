本地遊｜賞你遊香港消費800元有免費飛　換領方法、須知一文看清

【本地遊／旅發局賞你遊香港】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情回落，旅發局推出「賞你遊香港」計劃，消費滿港幣800元可以免費參加本地旅行團，名額10,000個。究竟要如何報名？有什麼注意位？又有什麼本地團優惠？以下一一解答。

先看看正推介的本地團優惠，包括南丫島、大嶼山、龍虎山、天空之鏡，以及長洲、深水埗美食之旅等▼▼▼

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「賞你遊香港」換領方法+須知

（旅發局）

疫情下旅遊業大受打擊，旅發局推出賞你遊香港計劃，以推動本地旅遊。市民只要於指定實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，就可以免費參加一次本地旅行團，11月1日至12月31日期間出發，換領方法則要緊記4個步驟。

「賞你遊香港」換領步驟▼▼▼

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不過究竟是否包括網購收據？何時開始報名？多少按金？在哪裏查看行程資料？又有什麼須知注意位？以下12問12答大家要留意！

「賞你遊香港」須知▼▼▼

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資料來源：旅發局

同場加映：流感疫苗8類人免費 5大副作用一文看清｜政府防疫注射計劃2020

政府防疫注射計劃將於10月22日起分階段展開，8類合資格人士可免費接種流感疫苗，以應對冬季流感季節。

8類合資格人士＋接種疫苗地方▼▼▼

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流感疫苗5大副作用＋不宜接種人士▼▼▼

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至於參與計劃所需文件，可看：流感疫苗8類人免費 5大副作用一文看清｜政府防疫注射計劃2020