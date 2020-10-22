賊仔爆竊反轉成間屋得雞碎咁多　肚餓到煎荷包蛋食　網民：他好慘

到底這是猖狂，還是太絕望？原來是肚餓！上海近日發生一宗令網民百般滋味在心頭的偷竊案，一個小偷走入一間無人房屋，翻來翻去只找到合共230元人民幣，其中130元更全部是1元硬幣，另一件「戰利品」只是床下底的一雙運動鞋，可能成果太令人絕望，他走入廚房煎了4隻荷包蛋吃。小偷落網後，警方指原來他走入的只是一個用來放化肥的倉庫，更招認自己煎蛋吃只是因為肚餓。案件意外引起熱烈討論，感嘆不知是取笑還批評他，只是覺得「他好慘」，又形容進入電子支付年代，「實體小偷都快失業了」。

小偷因為肚餓，在爆竊單位內煎蛋吃。（微博圖片）

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很少賊仔會引來網民集體同情，他做到了。喬姓男子10月6日晚，踩單車去上海市崇明區長興鎮的一個細單位，爬牆走入爆竊，想找值錢的東西。結果在屋內翻來翻去，只找到一張100元人民幣紙幣，和130元人民幣硬幣，而且還全是1元硬幣，另一件「戰利品」，是在床下底找到的一雙黑色運動鞋，他當場就換上了。

令人意外的是，內媒指男子偷完東西未有即時離開，而是走入廚房，熟練的煎了4隻荷包蛋來吃，用完餐後騎上單車徐徐離去。去到11日，喬男就被警方傳喚到派出所。

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原來那間只有230元人民幣的房子只是一個用來放化肥及農具的倉庫，主人身在浙江，他知道屋子遇竊後趕回，點算一下，發現自己還不見了一條銀鏈，全部東西加起來約損失1000元人民幣，並沒有偷走他的化肥農具。

警方調查期間，喬男一五一十交代案情，毫無精神低聲說「對、對」，承認偷了100元紙幣和130個1元硬幣，還稱自己煎蛋吃是因為太餓，目前正被刑事拘留。

事件意外引來網民熱議，事關內地電子支付普及，很多人家中根本沒現金，有網民笑言會踏單車不如送外賣賺更多。不過也有許多人同情這名小偷，「太慘了，希望他能有一份填飽肚子的工作」。

（綜合）

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