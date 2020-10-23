90歲嫲嫲拒插喉　因孫子結婚家屬要求插下去　醫生嘆不尊重意願

生離死別是每個人都會面對的事，但家人之間總逃避關於死亡的問題，可能會留下遺憾。醫院時有發生病人與家屬意見相左的情況，台灣有醫生分享一個個案，指一名90歲高齡病患揮住自己虛弱的手，表示不想插鼻胃管，但家屬卻逼他插下，原因是家屬的孫子要結婚，希望女病人能撐下去，大嘆末期病人的意願沒受重視，「病人的決定是自主的，孩子的人生也是自己的」。有網民也分享，很多這樣做的家屬，心裏想着的可能只是「不搶救好像不孝順似的」。

台灣醫生姜冠宇分享，遇過一名90多歲女病人揮住手拒絕插鼻胃喉管。（示意圖）

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台灣醫生姜冠宇日前在facebook專頁分享，希望向網民作出呼籲，尊重末期病人自己的意願。他稱自己一位病人是年逾90歲的嫲嫲，意識清醒地揮住自己虛弱的手，向他示意拒絕鼻胃喉管，可是家屬們卻逼他插入去，「探究其原因，是家屬的孩子要安排結婚，希望能趕上時間」。

姜醫生說這個原因並不少見，很多醫護人員都經歷過，面對這情況他會召開家屬共識會議，「我是絕對不當壞人，我就在床邊開會議，讓意識清楚的病人看看，自己孩子是怎麼對你的」，重點還是在末期病人的意願上。

台灣醫生姜冠宇稱他曾向家屬講病人的意願。（示意圖）

姜醫生解釋插鼻胃喉管是按病人需要放置，一般判斷可恢復就插，其間做吞嚥訓練，若病情是不可恢復的，就不要插喉了，「這個病人是虛弱到吞嚥的力氣都沒有，而這病情是不可逆的，鼻胃管一插就依賴拔不掉了」。可惜的是，他指亞洲社會真的很少尊重獨立個體，「我不懂這為什麼兒子女兒結婚，可以是違反病人意願，可以成為拖時間的因素？」、「那是不是結婚後，還要為了讓病人看見金孫持續不必要的痛苦？」

他重申病人有權做決定，孩子的人生也是屬於自己的，「有什麼里程碑是做給自己看的不是證明給任何人看的」，希望為大家就這個議題作更多思考，希望在下個5年裏，這種不必要的觀念可以完全消失。

帖文引起許多家屬甚至醫生的共鳴，另一個fb專頁「東村誠醫師的診療室」的吳承羲醫生也留言指，違反病人意願下最常見也是最殘酷的劇本，是「病人最後還是等不到家屬想要的那個時間，痛苦是被延長的、臨終是不平靜的，也沒有善終」。

醫生分享：

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網民分享：

亦有不少網民分享自己的親身經歷，有人留言稱，媽媽因尿毒症病到意識模糊，她聽醫生陳述病情後，發現勉強急救說難聽一點只是在「拖時間」，而已媽媽救下來也要用維生器材，可能多活1至3個月，她不忍媽媽痛苦決定放棄治療，結果難忘當時其他親友的眼神，被阿姨瘋狂怒罵，「不孝女這麼想要妳媽死」、「不孝女竟然連急救都不願意」，站着被罵了半小時。

結果阿姨條氣到找醫生說要急救，「能活一天是一天」，理論完再給家屬看媽媽被針頭插到黑青的手，竟還被罵「妳好殘忍妳好狠心」。網民說雖然被其他家屬罵，但「我問心無愧，放我媽自由！」

（fb專頁「姜冠宇醫師 Pro'spect」）