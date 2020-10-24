藍月亮10.31萬聖節前夜現身！點解月亮會變藍色？4大觀賞地點推介

【藍月亮／藍色月亮／滿月】2020年10月天文現象浪接浪，繼「火星衝」及「獵戶座流星雨」，月底萬聖節前夜還會有罕見的「藍月亮」。

（Macau Photo Agency／unsplash.com）

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為何叫「藍月亮」？

「藍月亮」雖然有「藍」字，但其實並非說月亮會變成藍色，而是由英語「BlueMoon」翻譯過來。至於何時才是「藍月亮」，主要有3個定義，以下一一解答。

即看了解「藍月亮」是什麼▼▼▼

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或許過往有不少未經修圖的月亮照片，呈現出漂亮的藍色。不過分析認為，過去月亮呈現過藍色，主要是由於火山爆發、森林大火後，産生的火山灰、煙霧或塵埃粒子拋到大氣中，而這些粒子散射藍光，令月亮看起來像變成藍色。

觀賞地點推介

今次「藍月亮」將於萬聖節前夜，即10月31日現身。要看靚靚「藍月亮」，當然要找個好地點，以下地方可供參考。

4大觀賞地點推介：（點小圖放大看）

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不過要看到「藍月亮」，還要看天公是否造美。根據天文台九天天氣預報，10月31日當日部份時間有陽光，最低氣溫則只有20度。

如果錯過今次「藍月亮」，預計要等到2023年8月31日了。

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