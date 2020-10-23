駕貨Van到酒店食自助餐　遭泊車職員睇唔起：收埋佢唔好畀人見到

與家人到酒店享用自助餐，本為一大樂事，但遇到無禮對待確是興致盡掃。有網民在討論區發文指，日前與父母到尖沙嘴一間酒店享用自助餐，駕駛輕型貨車到場時卻被職員無禮相對，甚至叫他以後不要駕貨Van前來，令樓主感被「睇唔起」。他事後向酒店經理投訴，最後只送蛋糕了事，涉事職員則未有道歉，令他大感無奈。《香港01》已向涉事酒店查詢，暫時未獲回覆。

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大部分酒店都會提供代客泊車服務。（GettyImages）

該網民「叉燒白切雞燒鴨飯」在連登討論區發文，指日前一個晚上到酒店享用自助餐，他先在酒店正門停下貨Van，打算放下車匙讓職員幫忙泊好車輛，此時該名負責泊車的職員則走過來問「呢部係咪貨van嚟？」並叫樓主「以後唔好再揸架貨van嚟我哋酒店，我哋酒店唔泊貨van嘅」，令他大感無奈，慨嘆「唔通我唔係渣泊喺門口嗰部法拉利就要畀你咁樣睇小？定係我唔係你哋最鐘意嘅大陸人就好失望？」

其後樓主聽到職員議論紛紛，「叫個同事將我部車泊埋一邊，收埋佢唔好畀人見到」，令他更加憤怒，直言「點解可以咁白鴿眼狗眼看人低？」一怒之下決定向酒店櫃枱投訴，事後經理打算送蛋糕了事，但樓主堅持要求該名職員親口道歉，經理卻稱職員已提早收工草草結束事件。

網民駕貨Van到酒店食自助餐，沒想到會被無禮對待。（《德魯納酒店》劇照）

帖文引起網上熱議，不少網民都同情樓主的遭遇，指酒店行內的確很多「狗眼看人低」的員工，而且質素參差，「香港酒店啲服務其實好多都唔符合水準，特別對住香港人就態度好X差」；有網民則問「會唔會佢哋冇2號牌，同埋架車太高入唔到parking？」認為職員未必是針對樓主，又指不能泊輕型貨車是酒店業約定俗成的規定。

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