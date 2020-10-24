3女1男民宿狂歡　滿地嘔吐物棉被沾黃色液體　老闆崩潰：我不敢聞

港人「Staycation」搗亂房間的新聞時有出現，住宿弄髒房間的事件在台灣一樣有！日前，台灣旅遊熱點南投清境有民宿老闆投訴，有1男3女登山客投宿，免費為他們升級房間，又配合其行程凌晨3點半就起床準備早餐，熱情招待過後，退房時卻是一間凌亂不堪的房，一地啤酒罐，山客更在房內四處嘔吐，而且棉被、地板、浴室更有不明的黃色液體和紙巾，「我也不敢聞」。帖文引起網民的怒火，紛紛要求老闆公開他們的名字，好讓其他民宿將他們列入黑名單。

民宿老闆說4名山客在浴室和客廳地板嘔吐，一地廁紙而且有黃色液體。（fb群組「靠北登山大小事」圖片）

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清境民宿老闆日前在facebook群組「靠北登山大小事」帖文，指控有4名山友來住民宿時的惡行，由於他們說隔天要爬山，特意為他們免費升級了6人房，更凌晨3時半就起床準備食物，好讓他們4時能吃上熱呼呼的早餐起行，「但不需要把我的房間搞成這樣吧？我到底得罪了多少山友？」。

老闆公開的照片中，茶几和地下都有不少啤酒罐，還有不少飯粒之類的東西，地上有一大陀濕濕的紙巾，廁所更為嘔心，地板滿是濕了的廁紙外，廁紙還未拉斷，連在紙捲上，地上還有一陀滿是黃色液體的紙巾。老闆呼籲4人做人要留一線，不打算公開他們的名及電話但希望他們能私下道歉。

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老闆接受台媒訪問時指，4人原本訂了2500元台幣（約677港元）的4人房打算本月24日去爬山，當天房間充裕，免費幫他們升等做6人房，有3張大床，為配合他們行程，清晨3點半就起床煮早餐，讓他們提早退房，結果一打開房門嚇一跳。他們在浴室和客廳嘔吐，又遺下不少紙巾在地上，而棉被、地板、浴室都有不明黃色液體，「不知道是尿還是啤酒，我都不敢聞，反正喝茫了啦」，他相信那些只是啤酒，不過也擔心以他們這樣的心態，上到山可能會破壞山林。

網民點睇：

他因為氣到崩潰才在群組發帖，帖文引起關注後，那班客人才聯絡他道歉，老闆最終撤回了帖文。不過一眾網民的怒火未有平息，紛紛要求老闆公開他們的姓名，好讓其他民宿將他們列入黑名單，「這樣素質爬山，應該會丟一堆垃圾在山上」、「喝成這樣還能爬山也很厲害」。

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