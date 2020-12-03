趣一趣│主人特製寵物自拍屋　狗狗踩掣selfie賣萌樣超可愛

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

想跟狗狗拍照，但總是只拍到一張又一張的失焦照片？美國有狗主索性製作小型「寵物自拍屋」，讓狗狗練習自拍。影片所見，該自拍屋設有腳踏掣連接快門，狗狗單用前腿便可按掣自拍，方便程度不下於人類的證件自拍屋，吸引不少網民大讚有創意。 （Twitter帳號「moneGiertz」）

美國有狗主製作小型「寵物自拍屋」，讓狗狗練習自拍。（Twitter帳號「moneGiertz」圖片）

同場加映：疫情下日本推「笑容口罩」　露齒「假笑」嚇親網民

日本有商店訂製印有笑容的布口罩，以便員工可以笑着歡迎客人。

+11
+11
+11
同場加映：日本無繩口罩免耳痛　剪髮更方便

日本近日有公司推出無繩設計的貼臉口罩，解決掛耳式口罩的耳痛問題。（網站「salonedemask.stores」圖片）

同場加映：咖啡店推高達頭盔面罩　戴上秒變男主角阿寶、馬沙

日本有咖啡店推出高達主題的透明面罩。（Twitter帳號「TakahashiHyour」圖片）

同場加映：日媽用Mario瑪利奧文件夾自製面罩

日本有網民用Mario文件夾自製女兒的防疫面罩。（Twitter帳號「Dad_McFly」圖片）

趣一趣│波斯貓變身超級撒亞「喵」　毛髮豎起展現氣場
趣一趣│小貓對公仔張牙舞爪　點知嚇到跣低反肚超可愛
【趣一趣】日本汪星人呆站窗前　回頭一秒變沉思樣笑爆主人
趣一趣｜雷神之鎚變實物工具箱！日網民：拎得起就化身超級英雄
趣一趣│日本無繩口罩免耳痛　剪髮更方便　網民：打噴嚏可能噴飛
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。