趣一趣│主人特製寵物自拍屋　狗狗踩掣selfie賣萌樣超可愛

撰文：夏洛特
最後更新日期：
想跟狗狗拍照，但總是只拍到一張又一張的失焦照片？美國有狗主索性製作小型「寵物自拍屋」，讓狗狗練習自拍。影片所見，該自拍屋設有腳踏掣連接快門，狗狗單用前腿便可按掣自拍，方便程度不下於人類的證件自拍屋，吸引不少網民大讚有創意。 （Twitter帳號「moneGiertz」）
美國有狗主製作小型「寵物自拍屋」，讓狗狗練習自拍。（Twitter帳號「moneGiertz」圖片）
Full video of how I built it on YouTube! https://t.co/x0Rz5wop6V pic.twitter.com/YNUqUtfW7z— Simone Giertz (@SimoneGiertz) October 15, 2020
同場加映：疫情下日本推「笑容口罩」 露齒「假笑」嚇親網民
日本有商店訂製印有笑容的布口罩，以便員工可以笑着歡迎客人。
+11
+11
+11
同場加映：日本無繩口罩免耳痛 剪髮更方便
日本近日有公司推出無繩設計的貼臉口罩，解決掛耳式口罩的耳痛問題。（網站「salonedemask.stores」圖片）
同場加映：咖啡店推高達頭盔面罩 戴上秒變男主角阿寶、馬沙
日本有咖啡店推出高達主題的透明面罩。（Twitter帳號「TakahashiHyour」圖片）
同場加映：日媽用Mario瑪利奧文件夾自製面罩
日本有網民用Mario文件夾自製女兒的防疫面罩。（Twitter帳號「Dad_McFly」圖片）