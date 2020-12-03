趣一趣│主人特製寵物自拍屋　狗狗踩掣selfie賣萌樣超可愛

想跟狗狗拍照，但總是只拍到一張又一張的失焦照片？美國有狗主索性製作小型「寵物自拍屋」，讓狗狗練習自拍。影片所見，該自拍屋設有腳踏掣連接快門，狗狗單用前腿便可按掣自拍，方便程度不下於人類的證件自拍屋，吸引不少網民大讚有創意。 （Twitter帳號「moneGiertz」）