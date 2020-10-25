醉貓女乘客無現金除卡地亞錶當車資　的哥怕惹禍上身　結局超暖心

遇到善心的士司機，乘客可以付多少貼士？答案是1隻卡地亞名錶！有的士司機在的士群組分享，日前返夜更在蘭桂坊接載1名醉酒女乘客，下車時她說現金不足，除下手錶當付78元的車資，更說「有多當貼士」。司機後來將錶拿去當鋪一問，發現是1隻正版卡地亞錶，可典當2萬大元。司機怕她不清省下除錶，想交還免得惹麻煩，網民更建議他交到警署，但最後的發展卻不如網民預期，司機成功找到該名乘客，更迎來暖心結局！

有的士司機分享暖心經歷，指一名女乘客醉酒時以卡地亞錶付車資，他不放心逐專程交還，沒料對方竟大方送出名錶。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，急急請教行家及網民意見。事源他23日晚上開工時，在蘭桂坊載了1名醉酒女乘客，到山村道下車時，她稱不夠現金，便除下手錶當支付車資，「仲話有多嘅當貼士…有冇人知道這隻錶值幾錢？」。

發帖後馬上有網民回覆，稱那是1隻卡地亞名錶，價值不菲。司機也去了當鋪 一問，竟發現是真貨，而且可以典當2萬元。是假貨還好，司機發現是真貨時，生怕惹禍上身，再急問網民他應該去警署還是到山村道找乘客交還。

司機之後決定回山村道，拜託看更想將手錶交還乘客，希望她付回車資就好，「唔想因為一隻錶搞到自己惹麻煩」，結果卻大出一眾網民所料。

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司機指，乘客看到他專程還錶也感驚訝，「因為佢無諗過我會親身過嚟送返畀佢」。對方還透露，手錶其實新買不久，更邀請的哥入屋，將錶盒、卡及單據拿給他，「話有8年保養」，還簽紙作實及寫上鼓勵字條，免得他擔心，「佢好好人呀，佢知當時自己飲醉，都怕我擔心同有顧慮咁收隻錶」。

司機笑言到現在都不敢相信這種好事會發生在自己身上，更告訴網民，他不會出售這隻錶，要「自己時刻戴住，提醒自己做一個唔貪心多做好事嘅人」。

看完窩心結局的網民，紛紛大讚樓主好人有好報，「呢份禮物收得開心又安心，個客係真心送你，因為你唔貪心」；又有人大嘆香港其實很多有錢人，「但捨得豪畀有需要嘅人，少之又少，好人一生平安！」。然而也有人笑爆「分析」，估計可能手錶是前男友送的，「分咗手，個客諗住冇眼屎乾淨盲，借花敬佛送畀你」。

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