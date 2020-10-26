兄弟獨留家煮泡麵失火　8歲弟一個月後不治　民間捐20億韓圜解困

韓國仁川上月發生一宗令人婉惜的失火意外，一對年僅10歲和8歲的小兄弟在母親外出工作時，於家中煮即食麵，不幸釀成火災。兩兄弟均被燒傷及當場昏迷，送院診治後一度好轉，但至今月20日，弟弟病情突然惡化，翌日不治。事件引來當地社會關注，民眾紛紛捐款，希望補助哥哥的醫療和生活費，至今已籌得20億韓圜（約14萬港元）。

韓國一對親兄弟早前在家中煮食，不慎釀成火災，10歲哥哥保護弟弟，自己卻被大火燒傷；意外引起網民熱議，2人亦被外界稱為「泡麵兄弟」。（YTN影片截圖）

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事發於9月14日，兩兄弟的母親出門工作徹夜未歸，深夜時，患ADHD（過度活躍症∕專注力不足）的哥哥與弟弟因太肚餓，到便利店買即食麵並回家煮食，沒料意外失火。哥哥即時致電報案，但未及告知住址便匆匆掛線。消防員到場後發現2人已失去意識，調查後估計哥哥護弟心切，將弟弟推至枱底，並用棉被包好桌子，最後自己卻在睡房床上昏迷。

意外後哥哥全身四成皮膚3度燒傷，弟弟則腿上少許地方1度燒傷，但吸入濃煙過多，一直留院治療。兩兄弟的病情雖曾一度好轉，弟弟更與哥哥一同轉至普通病房，還能吃粥、認出親友等，可惜弟弟在今月20日情況急速惡化，不停嘔吐、呼吸困難和血氧飽和過低，至翌日不幸離世。

自意外發生後，韓國社會一直關注這對兄弟，並稱2人為「泡麵兄弟」，院方等團體後來發起籌款，從民間籌得至少20億韓圜善款（約14萬港元）。院方表示，款項將用於哥哥的後續醫療費用。