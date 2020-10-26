爺爺嫌孫仔太乖　竟教跳梳化、拎玩具掉人　港媽嘆嘥心機教仔

人人有自己的育兒方式，上一代與現今父母的教育方法或許存在分歧。有港媽發文大呻，指兒子每次見過爺爺都會變曳，做出傷害自己及別人的事，原來全因爺爺認為孫仔「太乖太定」。港媽不滿稱，每次兒子「學壞」後，都要花時間及心機才能教好，直言甚至不想再讓老爺奶奶入屋。

有港媽指老爺嫌孫兒太乖，竟教他做出可能傷害自己及別人的行為，令她白費心機教育兒子。（《蠟筆小新》劇照）

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「我真心極度不滿老爺！」該名港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指自己全職照顧兩名子女，大仔現時2歲，細女則只出生數個月。她說「自問教仔都教得幾好」，稱兒子平日有禮貌會叫人，亦願意聽話，不過每當兒子與老爺見面時，總會被對方教壞，「教佢拎玩具掉人、拎棍打人、企喺梳化邊位跳等等等等，做埋啲有機會整親自己同傷害到人嘅事」。

老爺的行為令港媽非常不滿，直指每次她都要花一番心機才能糾正兒子，「每次我個仔見完佢都會曳晒，而要我花一段時間去教返好佢」。早前情況又再重演，港媽的丈夫察覺到問題，遂擔當中間人了解，沒料奶奶竟表示，因老爺覺得孫仔「太乖太定」，才會鼓勵他做出「曳行為」。

同場加映：早前有港媽斥老爺與2歲囡肢體接觸不當，不只摸心口，更會搣patpat！▼▼▼

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港媽直斥老爺思想是歪理：「有邊個唔想小朋友又乖又聽話？唔通要教到成日出街就被人鬧，被人話周圍跑整親人先至叫好？」她又指聽到奶奶的解釋後，一時怒火中燒，忍不住「抱咗個仔入房閂埋門，等老爺走咗先開返門」，更崩潰表示「我好想以後老爺奶奶嚟都唔畀佢哋入屋」。

網民看過帖文都各有看法，有人認為爺爺嫲嫲受傳統思想影響，教育方法有所不同，「其實老爺有道理，不過用錯方法」。亦有人認為小朋友易受影響，因此才需要港媽不斷教育，「小朋友在成長過程，少不免受其他人或事影響，樓主心痡之後，要想定對策，唔好只係避開，躲在房內」、「講真，我無法以後都干涉我小朋友會識啲咩人，只可培養小朋友自己分辨、知咩時候做咩事」。

近日日本播出最新一集《蠟筆小新》，該集內容竟成為了網民熱烈討論的話題，全因新一集走在潮流尖端，引入5G話題，令網民不禁高呼是神作。▼▼▼

日前《蠟筆小新》新一集講述今年27歲、號稱是「地獄來的推銷員」賣間久里代，走到小新家中，向爺爺及小新推銷智能產品。（影片截圖）

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