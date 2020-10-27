加國大媽搭巴士無戴口罩　發惡對男乘客吐口水　被推跌出車外

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美多國出現反彈，幾乎每個國家都實施「口罩令」抗疫，惟仍有市民貪圖一時之便而拒絕配合。加拿大溫哥華近日瘋傳短片，顯示1名女乘客在巴士上拒戴口罩，更向其他乘客吐口水「攻擊」，中招男子立即將她推開，令她飛跌出車。當地警方表示，已留意到相關短片，已主動着手調查。

加拿大1名女乘客早前在巴士上拒戴口罩，更向其他乘客吐口水，影片在網上瘋傳。（TikTok影片截圖）

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溫哥華公共運輸聯網「TransLink」早於今年8月實施「口罩令」，除了5歲以下及有醫療需要人士外，要求所有公共工具乘客必須佩戴口罩。然而，當地自上周四（22日）起瘋傳一段TikTok短片，顯示巴士上1名婦人沒有戴口罩，後來被另1名男乘痛批她「令人作嘔（disgusting）」。

大媽聽後立即轉身，並向該名戴着口罩的男乘客吐口水「播毒」，男子見狀站起來，雙手大力推開大媽；這時巴士剛好停車上落客，女乘客即被推出巴士，更跌坐地上，其後有1名女子上前慰問。短片後來被轉載至其他社交平台，引起網民熱議。

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加拿大警方表示留意到該段影片在網上廣泛流傳，當局已主動調查，惟影片已被刪除，現正嘗試聯絡上傳者，以得知更多事發經過和資訊。警方又指出，目前未能肯定女子沒有佩戴口罩是否觸發事件的導火線；假如日後能確認吐口水女子的身份，當局或控告她襲擊。

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