拒做親子鑑定多年　比利時前國王終首度會見私生女

比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）半世紀前婚外情誕下私生女博埃爾（Delphine Boël），旋即變成王室醜聞與媒體長期的八卦新聞，但多年來他一直拒絕承認，直至近日阿爾貝二世與前王后寶拉（Queen Paola）才首度一起與博埃爾會面。

阿爾貝二世與前王后寶拉（左）終於一起首度與博埃爾會面。（路透社）

比利時媒體周二（27日）大篇幅報道，根據王室最新發布訊息，阿爾貝二世與寶拉周日（25日）在一座皇家城堡與博埃爾會面，三人當時表達各自的感受；公開照片顯示，阿爾貝二世當日坐在正中間，寶拉及博埃爾分坐兩旁，感覺上三仍存在一定距離，未來如何互動亦勢將再度成為話題。

王室聲明稱：「在10月25日這天，一個新的篇章已經開始，大家在會面時充滿感動、平靜、諒解以及希望。在創傷和痛苦之後，此時是寬恕與和解的時候了。」

比利時前國王阿爾貝二世私生女博埃爾：

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阿爾貝二世先前一再拒絕承認自己是博埃爾的父親，令博埃爾於2013年提出確認親子關係的訴訟，但阿爾貝二世堅拒接受DNA鑑定，直到法院警告他將面對一天5000歐元的罰款後，他才同意進行鑑定，並於1月底承認博埃爾是他的第四個孩子。

52歲的博埃爾如今除了藝術家的身份，還正式獲得「公主」稱號，而比利時王室亦正式多了一位新成員。

阿爾貝二世當年迎娶意大利貴族之女寶拉，她曾被封為意大利第一美女，當時被視為歐洲皇室佳話，但阿爾貝二世婚後出軌，且拖延多年才接納自己的親生女，因而惹來不利王室形象的批評。

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