趣一趣│Switch健身環慘被喵星人霸佔　貓奴在家運動夢碎

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，不少Switch玩家購入健身環（Ringfit）在家做運動打發時間。惟日本有玩家的健身環卻被貓咪霸佔，慘被征用為陪睡工具。有關照片瞬即引來不少貓奴共嗚，紛紛貼圖表示自家貓咪也很喜歡在健身環內睡覺，笑言要在家運動並非易事。 （Twitter帳號「Flei_x」）