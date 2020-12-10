趣一趣│Switch健身環慘被喵星人霸佔　貓奴在家運動夢碎

撰文：夏洛特
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新冠肺炎（COVID-19）疫情下，不少Switch玩家購入健身環（Ringfit）在家做運動打發時間。惟日本有玩家的健身環卻被貓咪霸佔，慘被征用為陪睡工具。有關照片瞬即引來不少貓奴共嗚，紛紛貼圖表示自家貓咪也很喜歡在健身環內睡覺，笑言要在家運動並非易事。 （Twitter帳號「Flei_x」）
日本有貓奴的健身環被主子霸佔，慘被征用為陪睡工具。（Twitter帳號「Flei_x」圖片）
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同場加映：波斯貓變身超級撒亞「喵」 毛髮豎起展現氣場
波斯貓毛髮幾近全部豎起，造型猶如「超級撒亞人」。（Twitter帳號「kotechan0405」圖片）
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡 打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴
日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）
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