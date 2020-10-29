萬聖節2020最貼地裝扮　兒子化身電線桿售凶宅　網民：家長太強了

萬聖節將至，又到了一眾家長的「才藝發表會」！有台媽日前在facebook曬出子女的照片，看到她將兒子裝扮成電線桿，還創意十足地貼上凶宅出售傳單，充滿台灣本土味，引來大批網民讚好，指偽裝太逼真，並笑言「碰到小狗要趕快逃」，以免讓牠們小便「霸地盤」。

有台媽將兒子打扮成電線桿，更貼上出售凶宅廣告，笑倒網民。（fb「爆廢1公社」圖片）

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本周六為10月31日，不少學校都舉行萬聖節活動，讓小朋友以一身古怪奇特的裝扮上學，卻變相成為家長們的創意大比拼。一名台媽最近在facebook群組「爆廢1公社」發文，指今年首次挑戰親身打造兒子的萬聖節裝扮，只花不到100台幣（約27港元），便設計出本土味濃的電線桿，上面更貼着賣樓廣告，寫有「兇（凶）宅」、「巨城旁168坪」和「每坪1.6萬」的字眼；台媽事後也滿意地說「媽媽牌凶宅」製作過程簡單，亦不必像過去般大灑金錢。

帖文吸引大批網民留言，大讚台媽有創意，成品也非常逼真，「我很認真的看廣告單，看完才發現是萬聖節」、「這偽裝太強，第一眼完全沒發現」，也有人提醒小朋友記得避開狗狗，「不然會被撒尿做記號喔」。另有網民笑言「媽媽，你就讓他露個臉」，台媽則回覆稱，兒子是個小帥哥，雖然不能露臉，但他也樂在其中。

不少家長喜歡在萬聖節為小朋友打扮，去年「斷頭look」大熱，有媽媽把女兒打扮成「斷頭鬼」👇👇👇