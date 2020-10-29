燒烤易致癌？30歲男患大腸癌二期　揭香菇卡腸道│附5大常見病徵

【大腸癌 / 病因 / 病徵 / 燒烤 】秋高氣爽，最適合一班人到郊外燒烤。台灣一名30歲男子經常進食燒烤食物及炸物，因便秘及肛門有異物求診，發現大腸竟被一顆「完整香菇」阻塞，更驚揭該位置出現腫瘤，切片化驗後確診為大腸癌第二期。

經常進食燒烤食物及炸物會增加患大腸癌風險。（資料圖片）

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台灣急診科醫生柯世祐日前在綜藝節目《醫師好辣》中分享病例，指一名平時有便秘問題的30歲男子，某天半夜衝到急症室求診，表示不但解決不到「大事」，更覺得「肛門口有東西」。醫生翻查病歷，發現男子前一晚也曾因同樣問題求診，曾獲處方軟便藥及甘油球，惟他仍未能排便。

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醫生其後替男子照X光，發現小腸有明顯阻塞，出現「氣液象限」情況，令小腸如水管般一排一排。醫生再安排電腦斷層掃描（CT Scan）檢查，證實男子的大腸確有阻塞情況，故被轉到大腸直腸科接受手術，結果驚見有一顆完整的香菇卡住大腸。醫生解釋，香菇理應可以通過大腸，但因香菇堵住的位置長出腫瘤而有阻塞，後來經切片化驗，證實腫瘤已蝕入肌肉層，男子最終確診大腸癌第二期。

柯世祐坦言，30歲患大腸癌的病例少見，查問男子的生活習慣後發現，他從小愛吃燒烤及高油脂的炸物，飲食習慣不算健康。柯提醒，大腸癌有年輕化的趨勢，若感覺腸胃道有異狀、排便出現異常，就要多多關注。

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在台灣，大腸癌患者人數連續12年位居10大癌症之首，平均37分鐘就有1人患大腸癌，肝膽腸胃科醫生張振榕曾在節目《醫師好辣》中教授「癌症指數」，其中最令人關注的是食過量紅肉的問題，又稱每日多吃100克紅肉，得大腸癌的機會就會提高12%。