iPhone XR掉烏溪沙海底仲用得靠1招！航拍機搜救有驚喜　盼尋失主

【iPhone XR / 航拍機搜救 / 防水袋】失而復得絕對是生活中的小確幸，專門幫機友尋失物的「航拍機搜救服務」，日前在搜救期間就遇到一件驚喜事，當日3名搜救員潛入烏溪沙對出海岸，尋找報失的航拍機時，竟意外找到一部放在防水袋內的iPhone XR，將它充電後仍能成功開啟使用，因此在專頁發帖希望能尋得失主。

搜救員無意中在水底拾獲一部放在防水袋內的iPhone XR，充電後能成功開機。（「航拍機搜救服務」提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

成立於2016年的「航拍機搜救服務」在fb專頁發文，指昨日（29日）於烏溪沙進行搜救任務，但潛水潛足兩小時都沒有發現，但期間搜救員無意中在水底拾獲一部放在防水袋內的iPhone XR。他們上岸後即從袋中取出iPhone XR，並將它充電觀察，果然能成功開機，「部iPhone一啲水都冇入過，部機冇事」，希望能為它尋回失主。

【當日搜救過程▼▼▼】

有份參與當日搜救工作的隊員「俊仔」接受《香港01》訪問指，拾獲IPhone XR的地點位於烏溪沙心形石海灘附近，估計是有人玩獨木舟或直立板時掉失，暫時未有人認領。他表示，之前都試過在搜救期間尋得其他航拍機，並成功找到失主，但拾獲iPhone則是第一次。

【過往搜救情況圖輯▼▼▼】

+ 6 + 6 + 6

對於有網民建議，搜救團隊可考慮由航拍機拓展至尋找電話等服務，俊仔則說，曾有失主叫他們幫忙找手提電話、背囊及動物等，但在山上掉失會比較好，如在海中又沒有GPS位置功能，「真係叫做大海撈針」，難度非常高。

不少網民都踴躍幫忙轉發至其他fb專頁，有人提議隊員可取出手機內的Sim卡，到電訊商查詢機主的資料；有網民則非常好奇防水袋的牌子，「咩防水袋防得咁勁？」，又笑言「係咪防水袋廣告嚟？」

同場加映：10件與iPhone 12藍色機「撞樣」物品▼▼▼

10件與iPhone 12藍色機「撞樣」物品。（01熱話製圖）