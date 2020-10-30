百佳抽獎領獎Q&A｜代領得唔得？　1個情況恐被DQ　11大須知必看

【百佳抽獎結果2020／誠心賞你大抽獎結果／領獎方法、須知／一分鐘掃貨攻略】全港市民都可參加的百佳「誠心賞你」大抽獎，32萬名幸運兒經已出爐，並會陸續收到通知，10名頭獎得主更有機會參加「1分鐘免費掃貨」。不過中獎只是第1步，領獎才是重中之重，如果出現1種情況，領獎資格恐怕會被「DQ」，隨時是一場空歡喜！

（百佳Facebook）

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百佳「誠心賞你」3200萬元大抽獎有超過300萬人登記，32萬名被選中的幸運兒，會分批收到通知；如果中獎，就可以按以下步驟領獎：

領獎步驟、所需資料5大重點▼▼▼

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領獎11大須知 做錯隨時DQ失獎品

中獎固然開心，但亦有一些事項要注意，例如代領問題、領獎限期等，否則可能無法領獎。另外，中獎通知短訊將是領獎關鍵，如果不小心刪除，領獎資格恐被DQ！領獎11大須知，以下一一解答。

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百佳一分鐘掃貨攻略！13件必搶貨品 仲有10件不必搶

至於頭獎「一分鐘免費掃貨」活動要「贏到盡」，當然要做足準備功夫！本文精選出13件百佳必搶貨品，以及10件可免則免貨品，讓各位全力備戰！

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