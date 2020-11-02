大媽「語音導航」ATM朗讀密碼　伍家謙出PO引網民爆笑：變聲控？

「語音導航」與「聲控」，傻傻分不清？無綫（TVB）前體育主播伍家謙最近在網上分享一則趣聞，表示他到自動櫃員機（ATM）時，前一位女士插卡，突然對着支援語音導航功能的櫃員機大聲讀出密碼，令他大嚇一跳。帖文引來網民爆笑，指該女子誤以為是「聲控」，更開玩笑指「提款前應先『喂！Siri』」。

伍家謙在網上分享自動櫃員機奇遇，表示目擊有女子插卡後，突然對着櫃員機大聲讀出密碼，當他走近櫃員機後才得知背後原因。（fb「伍家謙」）

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伍家謙今日（11月2日）凌晨在facebook發帖分享今次奇遇，指在自動櫃員機排隊時，看到前一位女子插卡後，「對住呢部嘢，大大聲咁，用普通話，嗌咗自己個密碼出嚟」，等候片刻，發現櫃員機沒有反應，便再朗讀一次。他上傳照片，看到該部櫃員機熒幕的上方標示「支援語音導航功能」，才解釋到女子自揭銀行卡密碼的行為。

帖文吸引大批網民回應，指過去亦曾目擊同類事件，讓人哭笑不得，留言稱「教育好重要」、「科技使人類改變生活及智商」、「點解你成日遇到啲奇人」，也有人腦洞大開，將「語音導航」提升至更高層次，「乜唔係同佢講個地址，佢就會將啲錢送過去嘅咩？」、「下次向住佢叫『打劫』」、「你同佢講部機係用廣東話㗎嘛」。

有網民指事件猶如《富貴再逼人》中的經典場面，「聲控」地鐵下站停車。（《富貴再逼人》劇照）

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