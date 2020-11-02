三上悠亞萬聖節cosplay鬼滅之刃彌豆子　收起性感仍獲網民激讚

超人氣日本動漫《鬼滅之刃》劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，自從上個月16日在日本上映後屢破紀錄，就連《千與千尋》、《你的名字》等大作紀錄都被突破，近期更在上映16天後，總觀影人次更突破了1000萬人次，打破《你的名字》的39天破千萬觀影人次成績！適逢萬聖節，該片也興起一股扮裝熱潮，就連日本AV女優三上悠亞、搖滾歌手GACKT都有扮裝。

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另外GACKT曾多次被說長得像原作中的大魔王「無慘」，他也樂得將自己扮成「無慘」，照片一出果然引起粉絲熱烈迴響。

GACKT在萬聖節扮成「無慘」。（IG@gackt）

根據日媒報導，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》目前票房約143.3億，已經打敗新海誠《天氣之子》的141.9億，目前已是日本影史票房的第12名，外界也相當關注該片是否能挑戰《千與千尋》308億日本影史票房冠軍寶座。

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