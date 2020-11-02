餐廳點齋啡但要求「奶另上」　侍應搲晒頭　人妻出PO反被嘲神邏輯

咖啡有多種沖調方法，但未必人人搞得清楚。有人妻日前在網上發帖，指自己在餐廳落單時一句「齋啡啲奶另上」，被侍應連番反駁，令她大感困惑，慨嘆：「真好難明嗎？」帖文立即引來網民熱議，一面倒指樓主表達有問題，更一語道破盲點：「咁妳應該係要叫熱啡，奶另上。」

有人妻在餐廳落單時告訴侍應「齋啡啲奶另上」，令對方非常困惑。（Unsplash/Brigitte Tohm）

該名人妻上周四（10月29日）在親子王國討論區發文，表示當天在餐廳叫餐飲，未料補充一句「齋啡啲奶另上」後，便被侍應善意提醒▼▼▼

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網民看過帖文後，紛紛認為問題出在樓主身上，提醒她應叫「熱咖啡，奶另上」，而非「齋啡」，又指其講法容易混淆，難免令侍應聽到一頭霧水，「齋啡係無奶……」、「隔離枱笑似乎係笑妳」。另有人按照樓主的邏輯「抽水」，笑言長知識了，「叫齋瀨但燒鴨另上」、「蛋治一份，火腿另上」。

面對網民的熱烈回應，樓主後來留言稱「照單全收」，並再次解釋，「在餐廳我先咁叫，我知齋啡無奶，但咁講是太驚佢加咗落啡度，其實無咗個齋字就得，即叫熱啡奶另上」。她續稱，發帖是希望知道自己如何改善，「第一次有咁（嘅）互動，想分享下」。

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