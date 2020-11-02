台北地味萬聖節2020丨疫情日常成熱門主題　WFH、防疫措施神還原

【萬聖節 / 地味萬聖節 / 疫情 / 創意】日本網媒「デイリーポータルZ」（Daily Portal Z）自2014年起於東京舉辦「地味萬聖節」，在當地廣受關注，台灣策展團隊「對流塵」成功獲得日本官方授權，連續兩年於台北舉辦活動。撞正新冠肺炎疫情肆虐，今年不少參加者施展渾身解數，裝扮成疫情下日常生活常見的人物，道盡WFH（在家工作）或堅守防疫防線的辛酸，也為今屆活動帶來獨特的風格。

「台北地味萬聖節」是唯一一場獲得Daily Portal Z授權的海外場次，主辦團隊「對流塵」指今年共有270名參加者，比起去年的240人更多。（照片授權提供：對流塵，活動授權：dailyportalz）

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「對流塵」負責人回覆《香港01》時指，今年共有270名參加者，比起去年的240人更多，形容活動當晚氣氛良好，「台灣人的創意與活力使得這場活動熱鬧滾滾，全場沸騰」。由於2020年發生新冠肺炎疫情，負責人指不少參加者也以防疫為打扮主題，完美還原疫情下的生活日常，如在家工作或是需要遵守防疫措施的服務業打工仔等。

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「台北地味萬聖節」是唯一一場獲得Daily Portal Z授權的海外場次，主辦團隊「對流塵」指出，活動精髓在於「#地味（樸素簡單）」，宗旨是希望大家多點關注日常的人與事，因此禁止參與者扮成動漫角色、演藝明星或知名人物，參加者必須接地氣，發揮創意cosplay成日常生活中毫不起眼但共鳴感超高的人。

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有台媽將兒子打扮成電線桿，更貼上出售凶宅廣告，笑倒網民。（fb「爆廢1公社」圖片）

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