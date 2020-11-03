不滿慳家男「鬼祟」執餐盤上單據　港女斥侵犯私隱引網民熱議

不少商場都推出免費泊車優惠，吸引客人駕車光顧。有網民在facebook表示，日前在尖沙嘴一個商場的美食廣場內用膳後，發現有人取走他自己放在餐盤上的消費單據，因而上前查問。得知對方想用來換取免費泊車優惠，樓主即表示單據上印有八達通號碼，質疑對方侵犯其私隱，遂當場撕掉單據，帖文隨即引起熱議。

網民在美食廣場用膳後，發現有人取走他自己留在餐盤上的消費單據。（示意圖，資料圖片）

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該網民在FB群組「將軍澳主場」發文，指日前和同事在尖沙嘴K11 MUSEA商場內的美食廣場吃午飯，期間一名男子在其座位附近徘徊，形容他「形跡可疑」。當他們用膳完畢，並把餐盤放到指定回收處後，該男子見樓主走遠，便上前取走餐盤上的單據。

樓主發現後即上前截停男子查問，對方「神色慌張」地稱想用單據換取泊車票，又表示：「如果你介意，我可以把單據交還畀你。」樓主聽見即拿回單據並即場撕毀，稱「因為單據上印有我八達通卡的號碼，那是我的私隱」。

樓主在帖文批評，該男子為了每小時30元的泊車費用，而冒觸犯私隱條例的危險實屬不值，又奉勸大家在快餐店或其他食肆用餐後，緊記帶走所有單據，以免如八達通卡碼、信用卡號碼等較敏感的個人資料不慎外洩。

不過網民對樓主的話似乎不太同意，質疑八通達號碼不算私隱，又指他如果如此緊張就不該將單據亂掉在盤上；但亦有人認為單據確是屬於樓主，他想怎樣處理都不是問題。在網民激辯下，帖文在發出數分鐘後已刪除。

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