台星家人性情突變打老婆　拒入廟收驚　揭動物靈附身靠「他」解脫

對於鬼怪亂神，有人堅信是巧合，有人則「寧可信其有，不可信其無」。台灣YouTube頻道「綜口味娛樂」的主持人早前分享自身及親友遇到古怪經歷，提到各種「收驚」現場的離奇事，更引述其家人被動物靈附身的怪異情況，讓觀眾聽得膽顫心驚。

台灣藝人小賴分享親友的收驚經歷，其中一次事主竟是姊夫，被指曾遭動物靈附身。（YouTube「綜口味娛樂」影片截圖）

主持人之一小賴先談到胞姊和姊夫某次收驚經歷，指他們2人原本非常恩愛，即使爭吵也絕不動手，但突然某一天，姊夫竟動手掌摑她，也變得很固執，聽不進所有人的意見。當時身懷六甲的胞姊帶老公到台北一間廟，詎料老公只肯站門前，打死不踏進廟內一步，又問了很多問題，例如「這是拜什麼的？」、「為什麼要拜這個？」等。

小賴胞姊見狀便着老公先點香拜拜，惟老公拿起香後卻說「我不拜了」、「我只拜關公，我不要拜你們其他的神」，很快便離開了；她後來問廟內師傅其老公的情況，聽到回答後卻大哭，原來老公當時被動物靈附身，思想也變得較笨重和固執，但幸好誕下小孩後，老公言行回復正常。據師傅的說法，小孩的出現能幫助父親，變相讓他從動物靈中解脫。

小賴再提到另一朋友的案例，指對方曾經身體不適，包括小便有血等，便請求他一同去找師傅；後來在收驚儀式期間，師傅表示要休息，甚至嘔吐。細問之下，師傅才透露小賴友人被「血魔」附身，又指血魔屬「妖魔中最兇的靈」，一般不會附到人身上，或者在人間出現，但凡其所到之地都有血光之災，估計小賴友人喜歡到杳無人煙的大自然地方，因而「中招」。

影片還分享了其他收驚事例，部分網民認為只是都市傳說，不相信撞鬼、惡靈上身等說法，但也有人聽後直指「好可怕」、「大白天也千萬不要一個人看這集」。

【本文已獲「綜口味娛樂」授權刊登。】