KFC蘑菇飯食譜　師傅教超簡易家庭版　美味關鍵竟然係用罐頭貨？

KFC蘑菇飯是許多人的午餐之選，有人喜歡它更甚於招牌炸雞！常分享本地茶餐廳文化及經典美食做法的YouTube頻道「職人吹水」，版主星星師傅早前介紹了家庭版KFC蘑菇飯的超簡易做法，原來要做得好吃的其中一大秘訣，是不要重金買新鮮蘑菇，而是用罐頭貨。

星星師傅指蘑菇飯用罐頭蘑菇更佳。（YouTube頻道「職人吹水」授權）

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家庭版KFC蘑菇飯材料簡單，罐頭蘑菇、麵粉、雞湯、鮮牛油和黑白胡椒，星星師傅解釋做這種蘑菇飯用罐頭蘑菇更好，關鍵在於新鮮蘑菇雖然有鮮味，但卻有股較難去除的草青味，罐頭蘑菇正正去除了這股草青味，家中自煮用起來更方便。

另一個重點是，罐頭蘑菇要先隔走所有罐頭水，行內的人會加水開火汆水（飛水），辟走罐頭異味，亦建議大家在家製作時照板煮碗。汆好水後開鑊慢火煎熔牛油，放入蘑菇伴炒一會，再加入麵粉在鑊內做「麵撈」，慢火炒約30秒，待煮出牛油及麵粉香味後倒入廚酒，轉至大火倒入雞湯，再轉回細火「推勻」變蘑菇汁。

最後的調味上，黑椒才是主力，白胡椒粉不需太多。而要令顏色更像KFC的版本，最後加入一點老抽，令色水變深，按個人需要加入鹽，放在白飯旁伴來吃非常惹味。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】