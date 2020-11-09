野餐美食︱簡易台式鹽水雞食譜　神還原夜市口味　雞肉爽口有秘訣

【鹽水雞 / 食譜 / 野餐 / 美食】還記得對上一次去台灣是多久之前嗎？自從新冠肺炎疫情爆發以來，出外旅遊變成不可能的事，對台灣迷來說最掛念的，一定包括當地夜市小食！現居英國的香港女生A Yuk早前就在其YouTube頻道，分享神還原台式鹽水雞食譜，幫助大家找回遊覽夜市的感覺之餘，還是一道簡單野餐菜式。

現居英國的香港女生A Yuk早前就在其YouTube頻道，分享神還原台式鹽水雞的食譜，保證零失敗。（影片截圖）

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【鹽水雞醃製材料】

雞髀 4隻

五香粉 2湯匙

白胡椒粉 半湯匙

鹽 1湯匙

料酒 1湯匙

（醃製一個晚上）

A Yuk表示，可購買現成已經起好骨的雞脾肉，或原隻雞腿再回來自己起骨，但起好的雞骨可以不丟掉，因可用來熬湯。只要將雞骨放入沸水中，然後加一湯匙雞粉，煮約15至20分鐘後放涼。醃肉方面，將雞肉攤平在碟上，加上五香粉、白胡椒粉、鹽及料酒，幫其「按摩」，將醃好的肉包好保鮮紙，放在冰箱雪藏一個晚上。

第2日可取出醃好的雞脾肉及自己喜歡的配料，如菇類、西蘭花等，並按以下步驟烹調▼▼▼

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同場加映：A Yuk都曾經分享過 【譚仔米線麻辣湯底、炸醬食譜】 ↓↓↓

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【本文已獲YouTube頻道「A YUK」授權】