夾公仔機夾到風筒　台男用3次後自燃起火燒剩手柄　網民一語解謎

夾公仔機的獎品愈來愈多元化，就連電器都有得夾，但品質是否有保證呢？有台灣網民在facebook大呻，早前玩夾公仔機時夾到1個風筒，回家後只是用了3次，有晚吹完便放下，風筒竟然自燃起火，嚇得他馬上撲火，還因此燙傷了，大嘆來路不明的風筒別亂用！其他網民看完帖文後紛紛稱從夾公仔機夾來的電器很多都是淘寶貨，和台灣的電壓根本不同，會燒掉也不是什麼怪事。

夾公仔機內的獎品多元化，早已不限於公仔，連小型電器都有。（示意圖／資料圖片）

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樓主在facebook群組「爆料公社」發文，開首就說出警世一句「來路不明的吹風機真的不要用」。他日前從夾公仔機夾到1個風筒，回家後大概只用了3次，昨晚用來吹了一下就收起，結果風筒突然自燃起火。從照片所見，風筒外殼燒溶，只剩下手柄和電源線是完整，殘骸變形及黑漆漆，邊緣又帶點焦黃，像爆炸過一樣。

網民夾到風筒後只使用了約3次，風筒卻突然起火，燒得只剩手柄是完整。（fb群組「爆料公社」圖片）

樓主認為夾公仔機的店主不應將這種來路不明的風筒當成獎品，「呼籲娃娃機台主不要再擺這麼危險的東西給人家夾了」，害別人家裏起火，「燒死人你賠不起的」。

網民點睇：

+ 3 + 3 + 3

有網民說分析指，這種風筒會起火很正常，因為一般夾公仔機的獎品都是淘寶貨，中國製的電器電壓是220V，而台灣電壓是110V，亂插來使用的結果當然是燒掉。又有許多網民質疑，電器本身就應該購買有信譽的品牌，並且要選用在台灣適用的產品。

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