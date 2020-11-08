007 Daniel Craig退休　黑人女性接任惹爭議　雜誌稱「還是X的」

文：呂秋遠 【鐵金剛／007／Lashana Lynch／種族歧視】以我的偏見來說，皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），是最帥的詹姆斯（James），所以，在丹尼爾（Daniel Craig）接任以後，雖然他的外型或許跟原著作者的原始設定最接近，可是，皮爾斯實在太帥，我只能昧著良心無限期支持他。

女姓雜誌以「007新任人選出爐！不僅是史上第一位黑人007，而且還是X的！」為題，被轟歧視女姓。（Bella網頁截圖）

丹尼爾基克（Daniel Craig）曾出演多套007電影！點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼

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其實，007如果換成女生，不論種族，大概就失去了原著的味道。因為詹姆斯胖（James Bond）的就是一個自大、好色、運氣好、身手還可以、大男人、父權、到處拈花惹草、無情但是帥的渣男情報員。喜歡這系列電影的人，不等於就欣賞這樣的人，畢竟這就是娛樂而已，1963年的第一集到現在，時代在改變，意識形態也逐漸調整，連詹姆斯的老闆都可以換成女生，胖的女郎也不再是花瓶而已，有時還可以解救胖的這個愚蠢的男人，可是，詹姆斯真的要換成女生，那就不是詹姆斯了，那就會是另一部創作，而不是007系列。沒有不好，只是有點惋惜而已，他做了67年的情報員，終於退休了。

史上首位女性007 黑人演員Lashana Lynch ！點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼

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不過，重點不是這個，而是在網路上看到這樣的標題，渾身不舒服。這樣的標題，來自於女性雜誌，更令人錯愕。

「007新任人選出爐！不僅是史上第一位黑人007，而且還是X的！」

師爺，你給我解釋解釋，什麼叫做X的？難道貴雜誌的主要閱讀族群都是X性嗎？這種對於女性充滿輕蔑的下標，讓人覺得滿滿的惡意。什麼叫做不只是黑人，還是X的？對於黑人歧視一次，再對女性歧視一次，這樣的標題適當嗎？詹姆斯胖的退休，換成黑人女性，當然跟67年前的原始設定差異太多，可能已經不是原來的系列，但是失望到寫「X的」，這種貶抑的用語，出現在女性為客群主體的雜誌上，非常不恰當，更應該要道歉。新任007就是女性，怎樣？用「女的」兩個字已經很過分，還要寫這種聳動的「X的」，讓人覺得非常失望。

性別平等教育不能等，這本女性雜誌的網路編輯亦同。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）