客人想去「Sai Wan」　紅的司機叫搭綠的被行家鬧　1個解釋大反擊

【的士／西灣／西環】中文博大精深，有許多讀音不同的中文地方名，其英文譯名卻可能一樣，容易令人混淆。有「紅的」的士司機最近在西貢等客時，遇到3名全身露營裝備的外國女子，表示想前往「Sai Wan」，司機見狀着她們到「綠的」的士站上車。不久，後車司機責罵他讓生意，但對方再聽他解釋後，卻「面懵懵」回到車上。

有市區的士（紅的）司機叫想到「Sai Wan」的客人搭新界的士（綠的），被後車司機痛斥讓生意。示意圖。（資料圖片）

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該名紅的司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示過去周六（7日）早上，剛從沙田載客到西貢碼頭後，在市區的士站等客，排至頭位時有3名年輕外國女子打算上車，她們全身露營裝備，包括游繩索、背囊、燒烤叉等，其中1人就事先在車外詢問，說「Sai Wan？」。樓主聽後看了一眼新界的士站等客車龍，便問她們是否去燒烤，並示意對方乘搭綠的。

外國女子道謝後離開，但排在樓主後面的紅的司機卻非常不滿，抱怨他不接過海到「西環」的生意，並指「唔載客，就畀我啊嘛，唔好阻住」。不過，經樓主解釋後，原本氣沖沖的行家卻「落荒而逃」：

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不少網民看過帖文後爆笑，亦有其他的士司機認同樓主做法，「有得入都唔做，塞爆」、「入去得100蚊，又無客出，勁難行又隨時塞死，好多師兄又片住去，成日畀對頭車嚇到心都離一離」；但也有人認為應小心確認目的地，「穏陣啲，開個Google Maps同佢哋對一對地方先」。

同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？行內人曝6大因素▼▼▼

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