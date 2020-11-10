台女Costco買蟹驚見青綠色蟹膏　「勇者家人吃了屁股離不開馬桶」

台灣一名女子上周六（7日）在美式連鎖超巿Costco（好市多）購買螃蟹，回家揭開蟹蓋發現蟹膏呈青綠色，嚇得她趕緊拍下照片問網友能否食用；有營養師表示，蟹膏呈綠色可能是有寄生蟲或受污染所致，建議切勿食用，否則恐會引致腹瀉等症狀。

女事主在Facebook上表示，當日下午在好市多購買了一隻活螃蟹，回家揭開蟹蓋卻見內裡除了金黃的蟹膏外，中間還有大量是青綠色的，大驚之下她質疑「裡面是綠色的可以吃嗎？」

不少網友均建議不要食用，「這大概是中毒了吧」、「建議退貨啦，都不放心了幹嘛還要吃，因為這綠的太誇張」、「變綠色不是吃綠藻就是受污染，因為我們不會分辨，而且就算確定是吃綠藻看起來可怕，也不敢吃，還是拿去退吧」。

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其後女事主更新貼文並寫道：「跟大家報告一下，我後來沒吃，但勇者家人吃了以後隔天屁股離不開馬桶。」

根據台灣農委會水產試驗所網站資料，曾有民眾提問「請問紅蟳（螃蟹）的蟹膏為何有些會有綠色？」水產試驗所的回答是：紅蟳的來源無論養殖或野生捕捉，其蟹膏均有可能會出現綠色的現象，通常是因為紅蟳所攝食的餌料以螺類為主，或棲息環境有藻類的存在，皆會使其生殖腺 (膏) 及腸胃等內臟器官呈現綠色。

營養師夏子雯表示，螃蟹若受寄生蟲入侵，可能產生有毒物質而導致蟹膏變綠，另外也有可能是飼料有黴菌、水質惡化或用藥等情況而導致，因此不能僅依靠顏色去下判斷，要檢驗過才能確定成因，如果綠色部分聞起來有異味，一旦吃下去可能引起腹瀉等症狀。