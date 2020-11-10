1家人靠補助度日　小五男童寫信求救　50義工伸援手仲有1招超暖心

基層家庭經常出現跨代貧窮問題。台灣雲林1名就讀小學5年級的男童最近向當地義工寫信求救，指其1家4口居住於破舊的鐵皮屋，只靠政府補助金維生，可惜最近家中多處生鏽和漏水，無錢修葺。一眾義工得知事件後紛紛伸出援手，有錢出錢，有力出力，火速召集人手幫男童修好鐵皮屋，並將餘下約1萬台幣（約2700港元）的材料費捐給他一家。

得知男童的生活困況後，當地義工紛紛幫忙修葺。（fb圖片）

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男童在信中表示，自己的父親醉駕入獄，母親產後便離開台灣回到印尼，他與姑姐、祖母和曾祖母長居於約140平方呎的鐵皮屋，其中祖母會幫人補衣服賺錢。不過，隨着祖母身體愈來愈差，他們現在只能從田中撿一些番薯和菜，以及靠政府補助金維生。

男童指出，建成40多年的鐵皮屋日久失修，多處生鏽和漏水，已無法繼續居住，希望有善心人士幫忙修理。有義工收到信件後，立即在網上召集人手，facebook專頁「溫暖小站」也開始為今次修葺籌款，最後籌得約11萬台幣（約3萬港元）。

除了修好房子，還獲贈1萬台幣的款項，男童一家非常感動。（fb圖片）

50名義工在周日（8日）到男童家施工，幫忙翻新鐵皮屋、修補漏水的地方，更增設1間臨時廁所，終在10小時後完成修葺，讓男童一家非常感動。至於剩下的1萬台幣材料費，「溫暖小站」亦全數捐予男童一家，補助他們的生活費。

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