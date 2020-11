台灣主題樂園驚見「特朗普墓碑」　網民怒轟丟臉　園方發聲明解釋

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

引起網民熱議的六福村主題遊樂園簡稱「六福村」,是一座位於新竹縣關西鎮的主題樂園,該園今年9月起推出萬聖節活動「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」,在「殭屍惡魔遊行」環節中,其現場佈置出現一塊道具墓碑,旁邊還有一副黑色棺木,上面寫着美國現任總統「川普」(特朗普)的名字及出生年份,引起網民爭議。

本月8日,六福村回應台灣英文媒體《Taiwan News》時稱,墓碑約於一周前才完成,上頭還是一片空白,容許大家手寫墓碑惡搞,透過主題裝置藝術來提升氣氛,稱墓碑在活動一周前製作,其中一名表演者形容「時機不錯」。

然而,事件引來網民批評,園方是「自以為幽默」而忘記尊重他人,「有夠丟台灣人的臉,不道歉絕對抵制到底」,更走到園方的fb專頁猛烈批評,批評園方是落井下石。

樂園方面隨後發聲明指,是次活動裝置誤植事件中,園方未能掌握活動細節引發誤解,故已第一時間拆除裝置,並強調園方從未預設政治立場,裝置物上不論是姓名、出生年份皆為杜撰,如有雷同實屬巧合,對事件引發的輿論深感抱歉。

不過,有網民稱相關的「川普墓碑」其實去年萬聖節活動已經出現,稱萬聖節在外國是輕鬆搞笑的項目,美國人也會拿政治人物出來惡搞。

