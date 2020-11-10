台灣主題樂園驚見「特朗普墓碑」　網民怒轟丟臉　園方發聲明解釋

萬聖節在外國是狂歡的節日，人人扮鬼扮馬！然而台灣一個主題樂園日前被網民發現，其中一項活動竟然出現「特朗普墓碑」，就連出生年份都和美國現任總統特朗一樣，引起許多台灣網民不滿，批評園方「不應該有立場」、「真心覺得丟臉」。園方隨即解釋裝置上的名字人物只是杜撰，如有雷同實屬巧合，向公眾致歉。

有網民發現活動中的一個佈置墓碑，上面寫着美國總統特朗普的名字。（fb圖片）

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引起網民熱議的六福村主題遊樂園簡稱「六福村」，是一座位於新竹縣關西鎮的主題樂園，該園今年9月起推出萬聖節活動「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」，在「殭屍惡魔遊行」環節中，其現場佈置出現一塊道具墓碑，旁邊還有一副黑色棺木，上面寫着美國現任總統「川普」（特朗普）的名字及出生年份，引起網民爭議。

本月8日，六福村回應台灣英文媒體《Taiwan News》時稱，墓碑約於一周前才完成，上頭還是一片空白，容許大家手寫墓碑惡搞，透過主題裝置藝術來提升氣氛，稱墓碑在活動一周前製作，其中一名表演者形容「時機不錯」。

然而，事件引來網民批評，園方是「自以為幽默」而忘記尊重他人，「有夠丟台灣人的臉，不道歉絕對抵制到底」，更走到園方的fb專頁猛烈批評，批評園方是落井下石。

主題樂園隨後發聲明。（「六福村主題遊槳園」fb圖片）

網民點睇：

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樂園方面隨後發聲明指，是次活動裝置誤植事件中，園方未能掌握活動細節引發誤解，故已第一時間拆除裝置，並強調園方從未預設政治立場，裝置物上不論是姓名、出生年份皆為杜撰，如有雷同實屬巧合，對事件引發的輿論深感抱歉。

不過，有網民稱相關的「川普墓碑」其實去年萬聖節活動已經出現，稱萬聖節在外國是輕鬆搞笑的項目，美國人也會拿政治人物出來惡搞。

（綜合）

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