獅子座流星雨11.17達高峰！流星雨之王幾時睇最靚？4觀測地點推介

【獅子座流星雨2020／流星雨之王／觀測Tips】11月繼續有流星雨！今次輪到有「流星雨之王」稱號的「獅子座流星雨」，將於11月17日晚達到高峰。究竟什時段觀測最靚？如何簡單用手機拍下靚靚流星雨？本文一一話你知😍😍

「獅子座流星雨」是11月天象主角，有「流星雨之王」稱號，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」壯麗場面，最後一張更「靚到癲」👇👇👇

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太空館網站顯示，現時正值「獅子座流星雨」活躍期，高峰期為11月17日晚上7時，天頂每小時有15顆流星，建議觀測時段可看下圖。

獅子座流星雨最佳觀測時間 👇👇👇

觀賞地點推介

要看靚靚「流星雨」，當然要找個好地點，以下地方可供參考。

4大觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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手機、相機影流星雨教學

見到流星雨除了快快許願，當然要留下「永恆」回憶？要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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不過能否順利觀賞流星雨，還要看天公是否造美。天文台預測，11月17日部份時間有陽光，但11月18日早晚有一兩陣微雨，希望不會影響觀看吧😱

（天文台九天天氣預報）

2020年還有多少場流星雨？

若錯過今次「獅子座流星雨」，還有下月雙子座流星雨可以觀看，詳情可看下圖。

流星雨是什麼？

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

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藝人王君馨與圈外男友Daniel結婚，姊妹團成員多已出嫁。（視覺中國）

尋覓終身伴侶是不少人的人生目標，姻緣除了天注定，是否與居住的區域有關呢？

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區結婚率及數字，發現黃大仙區雖然有黃大仙「坐鎮」，但結婚率卻是「包尾」，比中西區更低。究竟哪一區才是最旺姻緣、讓單身人士贏在起跑線的呢？以下圖表一一話你知。

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