棕熊母子登潛艇慘遭射殺　網民痛斥殘忍　俄海軍：我們別無選擇

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）一對棕熊母子被拍到登上維柳欽斯克海軍基地（Vilyuchinsk base）一艘潛艇甲板，突然遭到海軍射殺，影片曝光後引起極大爭議，俄軍其後回應稱當時「別無選擇」。

影片周日（8日）開始在網上流傳，惟具體的事發時間不詳。片中一對棕熊母子先是慢慢游近潛艇，然後登上甲板，豈料突然傳來一陣槍聲，至少有一隻熊應聲墮入海中，此時背景有把男子的聲音說：「沒有其他辦法，如果將牠（棕熊）趕走，牠會襲擊村莊，這就是在堪察加半島把熊擊退的方法。」

不少網民痛斥俄羅斯海軍有關做法殘忍，「根本沒有必要開槍，不過是一對迷路的棕熊而已」、「一定有其他辦法將熊趕走，難道我們必須殺害每一隻無家可歸的動物嗎？」、「這樣做完全漠視生命，一定會有報應的」。

俄方回應事件稱，該對棕熊母子經常於附近一帶出沒，且曾接獲多宗報告指其意圖襲擊當地居民，因此「別無選擇」，只好派出海軍僱用的專家消除棕熊可能造成的威脅。

據悉，現時堪察加半島約有2.4萬隻熊，經常在海灘附近出沒。環保團體指出，由於氣候變化令冰層加速融化，使得這些熊無法在內陸生存，被逼走到海邊覓食，以致跟人類產生愈來愈多衝突。