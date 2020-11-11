可惡！500棵木瓜被破壞　父患癌弟殘障　台灣農夫心痛：損失慘重

農夫辛苦耕作，收成前農作物才被破壞的話，除了憤怒就只有失望！台灣一名農夫栽種了多達500棵木瓜樹，花1年時間快將看到收成之際，卻發現木瓜被狠狠砍掉落在地上，極之傷心。該名農夫是家中的經濟支柱，需要供養患癌的父母及腦部受重創的弟弟，收入盡失手足無措，只希望如果有網民目擊事發經過可以與他聯絡。當地警方已經確認事件，正追查犯人，希望有消息的民眾可與警方聯絡。

台灣農夫劉胤揚在facebook上載照片，指自己的木瓜樹被人破壞，損失慘重。（fb「劉胤揚」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於台中市東勢區，24歲的農夫劉胤揚昨日（11日）下午在facebook上載圖片，悲憤地寫道：「即將採收的木瓜遭不明人士破壞，損失慘重呀！將樹上的木瓜割下滿地真是讓人匪疑所思？」他指已經報警處理，警方會查看附近的監視鏡頭緝兇。從劉胤揚上載的圖片可見，果園中的木瓜樹有大量木瓜被整個切下來，掉到地上，少量呈橙色，其他木瓜仍是未變熟的青色。

台媒報道指，劉胤揚1年前開墾荒地，原本看着木瓜樹愈長愈高，心中一直都有滿足感。他於9日和女友外出時，爸爸突然打電話給他，說果園被惡意破壞，他立即衝回去並發現事件，「很多木瓜還是會再長大的青木瓜，我們馬上去警察局報案」。

類似事件：內地曾有菜農在200畝的田中種蘿蔔，由於有些蘿蔔不抗旱，放久了容易壞，於是私下跟熟人和村民說可以自己來拔不抗旱的蘿蔔，結果被誤傳成「免費蘿蔔隨便拔」，引來上千人一窩蜂湧去拔蘿蔔，損失超過40萬元人民幣（約44萬港元） ▼ ▼ ▼

+ 2 + 2 + 2

劉胤揚指出，他原本放在木瓜樹下的鐮刀變了放在籃子上面，平時其他人泄憤理應會亂砍，但這次木瓜卻是被完整砍下，果園內500棵樹幾乎都被人砍過，「他是很冷靜的在做這件事的，想起來真的會讓人害怕也讓我難過」。

劉爸爸患有癌症，弟弟又因為車禍令腦部嚴重受傷，只能坐輪椅，媽媽亦需要全職照顧爸爸和弟弟，所以經濟支柱的重任就落在劉胤揚身上，主要靠他種木瓜賺錢，現在看到收成損失，「真的不知道要怎麼辦」。

劉胤揚表示，他的果園位於往谷關方向的龍安橋前路旁，事件應該發生於本月8至9日之間，目擊事件的人可以與他聯絡。當地警方已經確認此事，將會追查事件，呼籲目擊事件的人可以跟警方聯絡。

（ETToday）