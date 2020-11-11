日網瘋傳疑似《鬼滅之刃》作家照片　吾峠呼世晴真身可能是美女？

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》早在上映前即未演先轟動，造成一股「鬼滅話題」，上映後在日本、台灣皆創下超高票房，台灣至11月8日止創下2.75億新台幣，日本則有204.8億日圓的票房紀錄。不少網友在討論作品本身的同時，也對這位從未以真面目示人的漫畫原作者吾峠呼世晴，產生高度興趣；有網友曝光原作者的身份，傳包括身家背景及相貌皆十分令人驚艷。

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根據日媒《週刊文春》的報導，現年31歲的吾峠呼世晴，幾乎可確定是名女性，目前單身的她，傳外貌是個可愛的女子，早在24歲起即以漫畫新人大賽嶄露頭角，曾經將一幅戴著眼鏡的綠色鱷魚肖像聲稱為自畫像的她，在外有「鱷魚老師」的綽號，但自作品問世以來，對於個人隱私相當保密，就連長相也未曾曝光。

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有日本網友曾曝光一張短髮照片的女子，標題為「吾峠呼世晴先生 飯窪春菜」，事實也證明並非本人；該短髮女孩被證實是日本「早安少女組」的成員工藤遙。

更令人覺得保密實在滴水不漏的是，出版她作品的出版社也從未看過她，包括社長在內，唯一看過她本人的是負責漫畫的編輯；今年5月《鬼滅之刃》大結局，讓外界一度瘋傳「莫非作者要結婚？」來自福岡老家的吾峠呼世晴，僅靠《鬼滅之刃》漫畫的版稅，外加連載及動畫翻拍版權的營收、漫畫周邊商品等，《鬼滅之刃》在劇場版上映前已賺入20億日幣，可能一輩子不愁吃穿。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】