白癡公主遭移花接木登上Pornhub　截圖令網民爆笑：合成得很自然!

台灣網紅白癡公主一向都自稱是「A減」、「貧乳界女神」，不過最近她驚曝自己竟然出現在成人影片網站，還直呼「小奶怪也有春天？﻿」，而網友看了截圖都笑翻！

不止登上Pornhub！白癡公主疑被盜用肖像權代言豐胸產品拍片反擊（點圖逐格睇↓↓↓）

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白癡公主在社交平台上透露「近期除了被不肖廠商盜影片賣豐胸產品，沒想到我的臉也被AI合成A片放到成人網站供欣賞﻿」，從截圖上可以看出AV女優的臉被後製合成上白癡公主的臉，不過往下看到豐滿的身材就知道這是假的，讓白癡公主忍不住吐槽「我如果有這種身材，我每天看鏡子1小時﻿」。

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網友看到截圖都大爆笑，還直呼「合成的很自然很正」，白癡公主羨慕回應「中間那張根本是我夢寐以求的奶」，更有網友建議「截圖當傳家寶」，而這群人的展榮開玩笑留言「覺得很替妳開心（喂～）」，白癡公主則回應「原來我有市場？」。

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